Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 30/06/2021 13:17 | Atualizado 30/06/2021 19:11

O pagamento do salário de junho do funcionalismo estadual do Rio será antecipado para 9 de junho - sétimo dia útil do mês seguinte ao trabalhado. Segundo fontes do governo, o depósito alcançará os cerca de 460 mil servidores da ativa, aposentados e pensionistas do Executivo. Pelo calendário, o crédito cairia na conta no décimo dia útil.

A previsão é de que, havendo fluxo de caixa, os próximos pagamentos também sejam feitos antes do prazo estabelecido no cronograma oficial. Em evento realizado no último dia 14 na Alerj, o governador Cláudio Castro (PL) sinalizou a intenção de criar um novo calendário para a quitação da folha até o quinto dia útil.

"Ainda temos que voltar o calendário de pagamentos para os primeiros dias do mês. No mínimo, aquilo que a lei fala, até o 5º dia útil, mas estamos avançando", declarou.

