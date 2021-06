Decisão foi acordada em reunião da comissão especial que analisa a PEC 32 - Reprodução

Decisão foi acordada em reunião da comissão especial que analisa a PEC 32Reprodução

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 30/06/2021 16:26 | Atualizado 30/06/2021 19:10

Diante da dificuldade na coleta de assinaturas necessárias - o mínimo é de 171 - para a formalização de emendas, a comissão especial que analisa a reforma administrativa (PEC 32) construiu acordo, nesta quarta-feira, para que as sugestões sejam assinadas por todos os partidos, sem compromisso com o mérito. Ainda na reunião, o colegiado decidiu ampliar o prazo para a entrega das propostas por mais três sessões, ou seja, até sexta-feira.

Com isso, cada coordenador partidário ficará responsável por indicar três emendas, com os seus respectivos códigos, até sexta. O acordo foi feito pelos deputados durante a audiência e anunciado pelo presidente da comissão, deputado Fernando Monteiro (PP-PE). Porém, precisa ser oficializado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) por meio de leitura de ato da mesa.

Governo, TJ, MP, TCE e Defensoria pagam metade do 13º salário nesta quarta

'Reajuste é possível dentro dos limites do Plano de Recuperação Fiscal', diz secretário de Fazenda

Garantia de estabilidade aos servidores públicos ganha força no Congresso

Até o momento, poucas emendas obtiveram o número necessário de assinaturas e foram protocoladas na comissão. Uma delas, de autoria do deputado Kim Kataguiri (DEM-SP), é a que inclui membros do Judiciário e do Ministério Público na PEC