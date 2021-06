Depósito alcança 460 mil servidores ativos, aposentados e pensionistas do Estado do Rio - Daniel Castelo Branco / Agência O Dia

Publicado 30/06/2021 12:20 | Atualizado 30/06/2021 13:16

Os cerca de 460 mil servidores ativos, aposentados e pensionistas do Estado do Rio de Janeiro recebem nesta quarta-feira, 30 de junho, metade do 13º salário deste ano. O governo informou que o pagamento do salário de junho sairá conforme calendário oficial, cujo prazo é 10º dia útil do mês seguinte ao trabalhado. Ou seja, 14 de julho.



Segundo a Secretaria de Fazenda, o valor da folha de pagamento do 13º é de R$ 1,6 bilhão. Segundo o governador Cláudio Castro, o recurso ajudará a movimentar a economia do estado.



"Vamos aos poucos recuperando as finanças e também a economia do nosso Estado. Além de colaborar no bolso desses trabalhadores, esse recurso será fundamental para melhorarmos a economia fluminense", disse.



Secretário de Fazenda, Nelson Rocha afirmou que a antecipação está sendo realizada "com responsabilidade fiscal e dentro do planejamento previsto para este ano".