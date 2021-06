Aposentados que ganham abaixo do teto do RGPS não contribuem para a previdência estadual - Reprodução

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 30/06/2021 06:30

O modelo de reforma previdenciária que o Estado do Rio vai propor ainda está em fase de discussão com integrantes do Judiciário fluminense, Alerj, Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria. Mas já há um direcionamento dos membros dos Poderes e órgãos para que seja implementado apenas o aumento da idade mínima, sem optar pela cobrança de contribuição de aposentados e pensionistas que ganham abaixo do teto do RGPS (atualmente, de R$ 6.433,57)

Representantes dos órgãos acreditam que a taxação de inativos poderá gerar um impacto maior no bolso de aposentados. E se essa for a medida escolhida, que deixe de fora o grupo que compõe as faixas salariais mais baixas.



O teto de gastos é outro ponto que será amplamente debatido com as instituições, pois vai alcançar todo o estado.