Governador Cláudio Castro terá que enviar à Alerj projetos como contrapartidas ao Regime de Recuperação FiscalRafael Campos

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 30/06/2021 06:00

As propostas que o governo fluminense precisará apresentar como contrapartidas do novo Regime de Recuperação Fiscal podem chegar até o fim de setembro à Assembleia Legislativa do Rio. A avaliação é do presidente da Casa, André Ceciliano (PT), diante das perspectivas e conversas que vêm sendo feitas entre Executivo e os outros Poderes.

Simulações com os valores que serão alcançados estão sendo feitas. Na ocasião, o secretário lembrou que, em relação à previdência, quatro pontos são exigidos no regime, e dois deles o estado já implementou (previdência complementar e aumento da alíquota de contribuição para 14%).