Pedido de inclusão deve ser feito no site do Previ-Rio - Daniel Castelo Branco

Pedido de inclusão deve ser feito no site do Previ-RioDaniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 18:36 | Atualizado 29/06/2021 20:15

Atenção, funcionalismo carioca - e seus dependentes. Começa nesta quinta-feira (1º de julho) o prazo para adesão sem carência ao Plano de Saúde do Servidor Municipal (PSSM). Atualmente, são 150 mil vidas atendidas pelo PSSM.

Para efetuar a inclusão, os servidores ativos, aposentados e pensionistas devem entrar no sistema PSSM On line, que ficará disponível no site do Previ-Rio ( https://www.rio.rj.gov.br/previrio ). As inscrições vão até 20 de julho.

Publicidade

OPERADORAS

As operadoras Assim - Grupo Hospitalar do Rio de Janeiro e o Grupo Notre Dame Intermédica foram habilitadas ao cumprir requisitos do edital de credenciamento, lançado pelo Instituto em maio, para dar cobertura de saúde e serviços odontológicos básicos aos servidores e pensionistas municipais, a partir de 1º de agosto até o dia 31 de julho de 2023.



De acordo com informações do Previ-Rio, neste novo contrato, o modelo será o mesmo que já vem sendo empregado: as servidoras e servidores estatutários são descontados em 2% da sua remuneração e prefeitura contribui com mais 3% por servidor (como forma de subsidiar cada plano individual). Assim, o funcionário terá direito a exames, consultas ou internações, no plano básico de referência.

Publicidade

Já os dependentes, pensionistas e comissionados pagarão um preço de tabela, de acordo com sua faixa etária, para aderirem ao PSSM.

PLANOS SUPERIORES E COPARTICIPAÇÃO



O instituto informou que, como nos contratos anteriores, cada operadora oferecerá também planos superiores, com uma rede de ofertas mais abrangente e preço diferenciado, planos estes de livre escolha do servidor.

Publicidade

Está prevista ainda a coparticipação, para quem optar por não utilizar a rede própria (fidelizada) da operadora, em tabela com valores e regras específicos, excluída em casos de urgência ou emergência. As tabelas com as novas opções ficarão disponíveis no mesmo sistema PSSM On-line, a partir da data de início do prazo de adesão.

MIGRAÇÃO



Os servidores e os pensionistas já beneficiários do PSSM poderão escolher outro plano dentro da mesma operadora (downgrade/ upgrade) ou migrar para a outra empresa credenciada. Caso queira permanecer com a Assim, não é necessário se manifestar no sistema, mas os planos superiores obedecerão aos preços do novo contrato.



Todas as regras para adesão ou modificação foram publicadas em portaria do Instituto na edição desta terça-feira (29 de junho) do Diário Oficial.