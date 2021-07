Rio tem céu nublado na manhã desta segunda-feira; frente fria se aproxima na sexta - Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

Por O Dia

Publicado 12/07/2021 09:27

Rio - O tempo no Rio, nesta segunda-feira, continua sendo influenciado pelo posicionamento de um sistema de alta pressão sobre o oceano e tem céu com nevoeiro nesta manhã. De acordo com o Alerta Rio, a previsão é de céu parcialmente nublado a claro, com condições para névoa úmida e nevoeiro isolado no início da manhã. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas permanecerão estáveis em relação ao domingo, com mínima de 13°C e máxima de 29°C. Não há previsão de chuva.

Ainda segundo o Alerta Rio, até quinta-feira (15) o tempo permanece estável no município. A previsão é que este sistema de alta pressão siga atuando sobre o Rio, com céu claro a parcialmente nublado ao longo do dia e ventos fracos a moderados. Sem previsão de chuva para esses dias.

Já na sexta-feira (16), a lenta aproximação de uma frente fria causará aumento de nebulosidade no município ao longo do dia, com previsão de chuva fraca a moderada isolada a partir do período da noite. Com mínima de 18ºC e máxima de 27ºC.



Confira a previsão da semana:

Terça-feira: Previsão de céu claro a parcialmente nublado. Sem chuva.

Mínima: 15ºC / Máxima: 30ºC

Quarta-feira: Previsão de céu claro a parcialmente nublado. Sem chuva.

Mínima: 15ºC / Máxima: 32ºC

Quinta-feira: Previsão de céu claro a parcialmente nublado. Sem chuva.

Mínima: 16ºC / Máxima: 33ºC

Sexta-feira: Previsão de céu parcialmente nublado a nublado. Com chuva fraca a moderada isolada no período da noite.

Mínima: 18ºC / Máxima: 27ºC