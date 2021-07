Ladrões fazem emboscada para roubar carro em Bento Ribeiro - Reprodução

J Jessyca Damaso

Publicado 12/07/2021 08:31 | Atualizado 12/07/2021 11:37

Rio - Moradores de Bento Ribeiro, na Zona Norte do Rio, reclamam de uma onda de assaltos na região. Em um flagrante gravado neste domingo (11), um grupo de criminosos fez uma emboscada e roubou um carro que estava com quatro pessoas na Rua Divinópolis.

Segundo imagens de uma câmera de segurança, obtidas pelo, um veículo para e outros três ladrões avançam no carro. As quatro vítimas e um cachorro descem e após uma revista, o veículo é levado pelo bando.

Nas redes sociais, os moradores fazem um alerta. "Galera, fiquem ligados nessa rua, porque é uma rua tranquila, mas é uma que têm muito assalto, porque é passagem da galera do Muquiço, Sapê e Turiaçu. É deixar o passageiro rápido e meter o pé".

Em nota, a Polícia Militar informou que agentes do 9ºBPM (Rocha Miranda) faziam patrulhamento pelo bairro Bento Ribeiro quando foram informados sobre ocupantes de um veículo que estariam praticando roubos nas ruas da região.



A partir do relato, os policiais militares iniciaram cerco na área e o veículo foi localizado. De acordo com a corporação, três homens foram presos e houve apreensão de um simulacro de pistola, dinheiro e celulares. A ocorrência foi encaminhada para a 30ª DP.



"O 9ºBPM emprega o seu efetivo de forma estratégica em ações de ostensividade de forma dinâmica e alinhada com os dados da mancha criminal. O patrulhamento está nas ruas trabalhando para prevenir e coibir práticas delituosas", disse a PM.