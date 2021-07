Fotos do momento do acidente. - Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/07/2021 10:33

Rio - Um ônibus de um estaleiro da Brasfels perdeu a direção, capotou e caiu em um rio na manhã desta segunda-feira, na RJ-155, na altura do distrito de Lídice, em Rio Claro, Região do Médio Paraíba do Rio.

De acordo com uma testemunha que está no local, o acidente deixou 24 trabalhadores da empresa feridos, um deles está em estado grave. Não há informações sobre mortes até o momento.

Vídeo mostra momentos seguintes após acidente gravíssimo envolvendo um ônibus que transportava trabalhadores de uma empresa na RJ-155. Confira as imagens:#ODia #acidente



Créditos: WhatsApp O DIA pic.twitter.com/siiOqfsTlB — Jornal O Dia (@jornalodia) July 12, 2021

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Samu atuam no local, nesse momento, para tentar retirar as vítimas do veículo tombado. Agentes da Polícia Militar também estão presentes na região como apoio.