Publicado 07/07/2021 07:51 | Atualizado 07/07/2021 09:20

Rio - Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra um caminhão guincho percorrendo um longo percurso antes de colidir com ônibus e veículos de passeio na Alameda São Boaventura, no Fonseca, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, na noite de terça-feira. O motorista do veículo desgovernado usou a buzina para alertar outros condutores e fez manobras na via para tentar diminuir a velocidade do caminhão. O acidente deixou 15 feridos e matou Sandra Gomes Gouveia, de 70 anos. A vítima fatal estava em um dos carros.

Acidente gravíssimo, na descida da Caixa D'água no Fonseca em Niterói. pic.twitter.com/HpKB2diHmQ — MARCELO E MONTEIRO (@marceloemonteir) July 6, 2021



A Prefeitura de Niterói informou que após a colisão um ônibus atingido rompeu o canteiro central e parou atravessado do outro lado da pista, no sentido São Gonçalo. No vídeo é possível ver que pelo menos dois veículos de passeio também foram atingidos pelo caminhão.