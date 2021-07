Hospital Municipal Hugo Miranda, em Paraty, na Costa Verde - Reprodução TV Rio Sul

Por Anderson Justino

Rio - Parece cena de filme, mas foi na vida real. A Polícia Civil investiga um sequestro seguido de tentativa de homicídio contra um motorista de aplicativo de passageiros. O caso ocorreu na madrugada da última terça-feira (6), quando a vítima aceitou uma corrida de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, até Paraty, na Costa Verde.

Em depoimento à polícia, a vítima contou que aceitou a corrida e que apenas um passageiro embargou no carro, ainda em Caxias. No trajeto, parou para abastecer em um posto de combustível já em Paraty. O motorista percebeu que o carona agia de forma estranha.

O destino final da corria era o bairro Mangueira, onde três homens armados aguardavam a chegada do veículo. Lá, o motorista foi surpreendido pelos bandidos.

De acordo com a vítima, após ser rendido pelos criminosos, ela foi levada para a região conhecida como Ilha das Cobras, área dominada pelo tráfico de drogas.



Antes de entrarem na comunidade, os bandidos atiraram contra o motorista, que foi atingido por um tiro na mão e de raspão na nuca e no ombro. Os traficantes ainda jogaram álcool no corpo da vítima, que conseguiu fugir se jogando em um riacho e, logo depois, pediu ajuda para moradores da região.

De acordo com a polícia, o homem foi atendido por paramédicos do Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Municipal Hugo Miranda. Seu estado de saúde é estável.



A 167ª (Paraty) investiga o caso. Policiais realizam diligências para identificar os autores do crime. O carro da vítima foi localizado ainda na madrugada e levado pela seguradora.