Viatura danificada após ser apedrejada Guarda Municipal / Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 19:58 | Atualizado 07/07/2021 20:22

Rio - Guardas municipais se envolveram em uma confusão com um grupo de rapazes na tarde desta quarta-feira na Avenida Rio Branco, no Centro do Rio. De acordo com as primeiras informações, os homens são entregadores de comida. O caso aconteceu após uma abordagem a um homem por suspeita de uso de entorpecentes.

Um grupo de pelo menos cinco motoboys se revoltaram com a ação dos agentes e começaram a jogar pedras contra eles. Ainda segundo a GM, foi necessário acionar reforço para dispersar o tumulto. Duas viaturas foram danificadas, tendo os vidros quebrados.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver fumaça, gritaria e barulho de bombas. Além disso, um homem que grava o conteúdo diz: "Confusão aqui na Avenida Rio Branco entre a Guarda Municipal e o pessoal de entrega. Invadiram o Edifício Central".

A GM destaca que apesar da confusão, ninguém ficou ferido. Também não houve prisões. As equipes já se retiraram do local e a ocorrência foi registrada em uma delegacia da região.