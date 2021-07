PM foi baleado no Centro - Reprodução

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 19:30

Rio - Um policial militar foi baleado na tarde desta quarta-feira (7) por criminosos que atiraram contra uma equipe da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Providência, no Centro do Rio. O ataque começou na Avenida Presidente Vargas, contra uma equipe do Centro Presente, na altura da Avenida Passos.



De acordo com a Polícia Militar, ao avistar dois suspeitos em uma moto, que estariam praticando roubo na região, os policiais tentaram uma abordagem quando foram atacados. Houve troca de tiros e um cerco tático foi montado. Quando os homens passaram em frente à 4ª DP (Praça da República), uma equipe da UPP Providência que estava no local também foi alvejada e revidou.



Na ação, um policial da unidade foi ferido na perna e socorrido ao Hospital Central da Polícia Militar, Estácio. O cerco se manteve até o viaduto do túnel Santa Bárbara, mas os suspeitos conseguiram fugir em direção ao complexo da Coroa.



Durante o tiroteio, um dos disparos atingiu o 4º andar do edifício sede do Departamento de Trânsito do Rio (Detran.RJ), mas, segundo o órgão, “nenhum usuário ou funcionário ficou ferido.” O caso foi registrado na 4ª DP (Praça da República).