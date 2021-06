Carol Portaluppi - Reprodução

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 08:32 | Atualizado 30/06/2021 08:33

Rio - Carol Portaluppi, de 27 anos, recebeu elogios dos seguidores no Instagram após postar registros de viagem à Bahia. Nas fotos, a influenciadora mostrou o mar azul, o céu com poucas nuvens e também o corpão ao posar com uma prancha de surf.

"Momentos da Bahia, tem como não se apaixonar por essa terra?", escreveu a filha do técnico de futebol Renato Gaúcho. "Tem como não se apaixonar por você?", perguntou um fã. "Gata demais", disse outro admriador. "O gol mais bonito que o Renato fez foi esse", escreveu um terceiro.