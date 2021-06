Yasmin Brunet - Reprodução/Instagram

Yasmin Brunet Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 18:26 | Atualizado 29/06/2021 18:27

Yasmin Brunet usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre ataques virtuais que vem recebendo de outras mulheres. A modelo se indignou pelo fato das pessoas se dizerem feministas e, mesmo assim, julgarem outras mulheres.

fotogaleria

Publicidade

Pelos Stories, do Instagram, Yasmin falou sobre o machismo da sociedade. "Inconformada com a quantidade de mulher machista que culpa outras mulheres por tudo, por escolhas dos outros, por qualquer coisa, na verdade", começou.

"O Brasil é machista, isso já sabemos. Mas me choca com a quantidade de mulheres que estão prontas para atirarem pedras em outras mulheres e depois gritam feminismo", disse.

Publicidade

"Até quando vamos culpar as mulheres por tudo? Até quando esse machismo horrível que mata mulheres todos os dias? Até quando vocês mulheres, querem viver em patriarcado derrubando outras mulheres e depois pedindo respeito quando não respeitam umas as outras? Uma razão do mundo ser machista até hoje é simplesmente os homens se defendem. Eles se unem", finalizou.