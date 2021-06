Jordana Brewster - Reprodução/Instagram

Publicado 29/06/2021 18:15 | Atualizado 29/06/2021 18:18

Rio - Conhecida por seu papel como Mia Toretto na franquia "Velozes e Furiosos", Jordana Brewster finalizará seu divórcio com um acordo milionário. Segundo o site "The Blast", a atriz deverá pagar um valor que, em reais, será de aproximadamente R$ 24,73 milhões a seu ex-marido, o produtor de cinema Andrew Form.

Ainda de acordo com o veículo americano, que teve acesso a ação judicial, a atriz e o produtor decidiram que não será necessário que um pague pela pensão alimentícia do outro. Enquanto isso, a quantia que Jordana pagará a Andrew é referente à metade do valor da mansão que os dois dividam quando casados. Dessa forma, a artista, que é filha da ex-modelo brasileira Maria João, ficará como a única proprietária do imóvel.

Além disso, outra medida definida pelo acordo é que a atriz de 41 anos não deverá dividir seus lucros com o recém-lançado "Velozes e Furiosos 9" com seu ex-marido, assim como qualquer valor recebido a partir da data que marca o fim do relacionamento. Vale lembrar que o filme de ação chegou recentemente às salas de cinema ao redor do mundo e já faturou mais de R$ 2 bilhões em bilheteria.

De acordo com um trecho do acordo, Jordana Brewster e Andrew Form estão separados desde 13 de maio de 2020, após 13 anos de matrimônio. Juntos, o casal teve dois filhos: Julian, de sete anos, e Rowan, de cinco.