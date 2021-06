Cantora Lexa - Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 16:17 | Atualizado 29/06/2021 16:18

Rio - A cantora Lexa comemorou uma boa notícia com seus fãs, nesta terça-feira (29). O documentário que revela a trajetória da funkeira, intitulado "Lexa: Mostra Esse Poder", estreou no dia 24 de junho e já está entre os títulos mais vistos do Globoplay, que produziu a série documental de cinco episódios. No Instagram, a artista de 26 anos celebrou a conquista.

"Estamos entre os mais vistos do Globoplay que BENÇÃO!!! Obrigada!", declarou a cantora na publicação. O documentário revela os bastidores por trás do sucesso de Lexa na indústria musical, mostrando suas origens humildes e as dificuldades que enfrentou, como situações em que enfrentou comportamentos machistas.

A funkeira espera que a série documental sirva de inspiração para jovens que desejam seguir uma carreira artística, da mesma forma como foi inspirada por ícones do funk como Tati Quebra Barraco e MC Carol. "Eu fico tão feliz quando vejo alguém vencer, que espero que as pessoas fiquem felizes com a minha história e que a história toque elas de alguma maneira. Pessoas que sonham em ser artistas e estão vivendo a realidade difícil que eu vivi vão estar aí super estouradas daqui uns anos", declarou Lexa.