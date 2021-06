Anitta e Gabily - Reprodução do Instagram

Anitta e GabilyReprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 27/06/2021 13:22

Rio - Já se passaram oito anos do 'Show das Poderosas', mas a influência de Anitta está maior a cada dia. Desta vez, de acordo com relato da funkeira carioca Gabily, o nome da cantora repercutiu bem até na imigração de Porto Rico.

fotogaleria

Publicidade

Em um desabafo postado no Twitter, Gabily contou que se surpreendeu com a influência de Anitta fora do Brasil. Ao chegar em Porto Rico, ela chegou a ser barrada pela imigração, mas ao falar o nome de Anitta foi liberada.

"Ontem eu fui pra imigração, perguntaram o que eu fui fazer em Porto Rico, aí eu disse, encontrar uma amiga e depois ir pra Miami, não queriam me liberar, quando falei o nome da amiga kkk os policiais começaram a falar 'Anitta, Anitta cantante brasileira' lkkk", escreveu Gabily.

Publicidade

Confira:

Ontem eu fui pra imigração, perguntaram o que eu fui fazer em Porto Rico, aí eu disse, encontrar uma amiga e depois ir pra Miami, não queriam me liberar, quando falei o nome da amiga kkk os policiais começaram a falar “ Anitta, Anitta cantante brasileira” lkkk — Gabily (@gabilyoficial) June 25, 2021

Publicidade