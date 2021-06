Anitta e Dadju - Divulgação

Publicado 26/06/2021 19:38

Rio - Com a carreira internacional movimentada, Anitta participa nesta sexta-feira, 25, do videoclipe de “Mon Soleil”, sua primeira música em francês. A faixa foi lançada no último dia 3 de junho e hoje ganha videoclipe disponível no canal de Dadju no YouTube. As cenas foram gravadas em Sant Domingo, na República Dominicana, e trazem Anitta e Dadju em clima de romance.

Dadju, natural de Bobigny (na França), é cantor de 30 anos que transita pelo universo do soul, R&B, rap e agora, com Anitta, no mundo do reggaeton. Com mais de 5 milhões de seguidores no Instagram e com mais de 4 milhões de ouvintes nas plataformas de streaming, Dadju é um expoente na música francesa.



“Quando eu ouvi pela primeira vez o Dajdu, imediatamente pensei o quão legal seria cantar com ele. Quando ‘Mon Solei’ chegou, eu pirei e quis marcar logo o estúdio para o dia seguinte. Espero que todos gostem!”, afirma Anitta. No clipe e na música, os cantores falam sobre um amor leve e descontraído. “Vamos lá, meu Sol / Divertir-se dia e noite sem mencionar o sono / Vamos lá, meu Sol / Vamos provar a vida como entrada, prato principal e sobremesa”, diz a letra.