Juliette e Gilberto GilReprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 13/06/2021 20:17 | Atualizado 13/06/2021 20:52

Aconteceu! Após muita espera por parte dos cactos, Juliette Freire, finalmente, deu o primeiro passo em sua carreira musical e se apresentou ao lado de ninguém menos que Gilberto Gil. O encontro rolou neste domingo, durante uma live show do cantor, intitulada "Arraial do Gil".

A campeã do "Big Brother Brasil 21", da Globo, foi recebida pelo artista baiano ao som de "Paraíba", sucesso de Luiz Gonzaga em referência às mulheres de seu estado. Com Gil, Juliette cantou "Asa Branca", também de Gonzagão, e se emocionou bastante quando começou a cantar "Estrela", do próprio Gil. "Coisa linda, meu Deus. Obrigada! É uma energia tão linda, minha gente. Essa é a nossa alma dançando forró, nossa história, nosso sangue, nossa vida", declarou a paraibana.

Carisma não se compra, né?! @juliette é a prova de que gente boa também tem espaço nesse mundo doido! Vai, rainha dos cactos! #ArraialDoGil

pic.twitter.com/1pbYQGYTWS — Leo Rocha (@leorochaaa) June 13, 2021

Os dois também cantaram juntos "Esperando na Janela", outro clássico de Gil, duas vezes. Na segunda vez, Juliette disse: "Voltei. Vou embora, mas nunca", bordão dito por ela em vários momentos no reality show. Gil e a maquiadora pediram para que as pessoas se protejam contra a Covid-19. "Se cuidem, se vacinem, pra que a gente possa estar aqui juntos no ano que vem", declarou Ju.

A apresentação foi transmitida ao vivo pelo Multishow e Globoplay. O repertório contou com sucessos imortalizados na voz do baiano como "Andar Com Fé", "Refazenda", "Procissão", "Toda Menina Baiana", "A Novidade" e "São João, Xangô Menino".

'Essa é a nossa alma dançando forró. É a nossa história. Nosso sangue!' Tá mais do que liberado se emocionar com a força desse encontro



Viva @gilbertogil! Viva @juliette! Viva o Nordeste! #ArraialDoGil pic.twitter.com/6O9EWxf9Pr — Multishow (@multishow) June 13, 2021

Gil também interpretou canções de outros ícones nordestinos como "Respeita Januário", "O Xote das Meninas", "Paraíba", "Olha Pro Céu" e "Vem Morena, de Luiz Gonzaga, e "Eu Só Quero Um Xodó", "Pedras Que Cantam" e "Isso Aqui Tá Bom Demais" de Dominguinhos.