Publicado 13/06/2021 17:09

Isso que é prova de amor, né? Otaviano Costa alugou um avião para estender uma faixa pelos céus do Rio de Janeiro com uma mensagem de feliz aniversário para Flávia Alessandra. É que neste domingo, a atriz e esposa do apresentador celebra 47 anos de vida, e ganhou esse mimo do maridão.

"Flávia, nós te amamos! Feliz Aniversário!", dizia a faixa. A estrela, no ar em "Salve-se Quem Puder", da Globo, fez aniversário na última segunda-feira, mas só compartilhou os registros do presentão neste domingo, com um vídeo nas redes sociais. "Uma homenagem dessas, hein Otaviano! Quem já teve?", brincou a artista, na legenda.

Flávia Alessandra e Otaviano Costa estão juntos desde 2006 e são pais de Olívia, que tem 10 anos. A atriz também é mãe de Giulia, de 21 anos, cujo pai é o falecido diretor Marcos Paulo.