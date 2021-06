SBT - Bruno Silva

SBTBruno Silva

Por O Dia

Publicado 13/06/2021 13:50

Rio - O SBT veiculou uma chamada em sua programação que gerou burburinho nas redes sociais. Neste sábado, a emissora de Silvio Santos exibiu um versículo bíblico que pede que não sejam feitas críticas ao governo, incluindo em pensamento.

fotogaleria

Publicidade

“Não critique o governo mesmo em pensamento e não critique o homem rico nem mesmo dentro do seu próprio quarto. Pois um passarinho poderia ir contar a ele o que você disse”, dizia o trecho do livro de Salomão.

Na web, a iniciativa repercutiu. "O SBT transmitiu dia desses esta passagem bíblica: 'não critique o governo nem mesmo em pensamento'. Diz a assessoria do canal que 'não se trata de comercial, e sim uma iniciativa do SBT de veicular o livro Eclesiastes', escreveu a jornalista Anna Virginia Balloussier em seu perfil do Twitter.

Publicidade