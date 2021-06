Luís Roberto fez duras críticas à disputa da Copa América no Brasil - Reprodução

Luís Roberto fez duras críticas à disputa da Copa América no BrasilReprodução

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 14:49

Rio - Apesar das diversas críticas à realização da Copa América, a TV Globo tentou de tudo para exibir o torneio. De acordo com o portal "Notícias da TV", antes de iniciar a disputa pelos direitos de transmissão do torneio com o SBT, a emissora carioca chegou a pedir perdão à Conmebol.

O pedido de desculpas da Globo se deu por conta do processo que é movido pela Conmebol contra a emissora, que rescindiu o contrato de direitos de transmissão da Libertadores, que iria até 2022. Sem esses direitos, a emissora não poderia participar da disputa pela transmissão de torneios da entidade.



De acordo com o veículo, executivos importantes da Globo foram pessoalmente à sede da Conmebol, no Paraguai, em outubro do ano passado, tentar acalmar os ânimos. A emissora diz que o encontro teve "caráter estritamente institucional", mas o site afirma que houve negociações. Os executivos teriam tentado comprar a Copa América e os direitos da Libertadores de 2023 a 2025.

Desde a mudança de sede da Copa América para o Brasil, a Globo tem se posicionado radicalmente contra a realização do torneio. Os narradores Galvão Bueno e Luís Roberto foram os que fizeram as críticas mais marcantes.