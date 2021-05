Camila Galindo Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 21/05/2021 07:55 | Atualizado 21/05/2021 07:55

Rio - As bailarinas Vitória Carvalho e Camila Galindo, que trabalhavam no "Programa do Ratinho, no SBT, contaram nas redes sociais, nesta quinta-feira, que foram substituídas por estarem "acima do peso". Vitória e Camila falaram sobre o assunto no Instagram e receberam apoio de várias profissionais do meio, que fizeram a campanha "Onde não cabe meu corpo, não cabe minha arte".

"Fomos afastadas por estarmos acima do peso. Imagina que isso ainda acontece em 2021. Imagina que isso acontece no meio de uma pandemia... Ser afastada do seu trabalho pela aparência", disse Camila, que não quis revelar o nome da pessoa que as afastou do corpo de balé.

"Não precisa vir. Melhore a sua aparência. E tente voltar. Para a gente avaliar se a sua aparência está dentro do esperado. É óbvio que escolhi não voltar. Onde não cabe meu corpo, não cabe a minha arte. Isso tudo machucou a gente. Mexeu com a nossa cabeça", afirmou a ex-bailarina, que ainda disse não ter registro em carteira. "A gente não tem registro em carteira. É muito vulnerável. Por isso, a gente fica quieta".

Vitória afirmou não saber quem foi o responsável pelo seu afastamento. "Não sei quem me afastou. O que eu queria era o meu trabalho e o meu cachê e isso já me boicotaram. E eu espero que outras pessoas que passem por isso não fiquem tão abaladas quanto eu fiquei. Isso acontece muito, em vários setores. Sou muito grata ao Ratinho por todas as possibilidades que ele me deu", disse.

As meninas receberam muito apoio de colegas e profissionais do meio, que começaram a postar fotos com a mensagem "onde não cabe meu corpo, não cabe minha arte".

Ao "Uol", o SBT afirmou que o afastamento das bailarinas aconteceu por conta da pandemia. "O programa teve que diminuir o número de produtores, bailarinas e plateia. Não teve nenhuma relação com peso", disse a emissora.

Vitória Carvalho, então, voltou a se pronunciar. "É uma inverdade. Quem acompanha o programa e está sempre assistindo, está vendo meninas novas, nós fomos substituídas. Elas estão, sim, revezando. Mas todas estão gravando. Temos conversas, áudios que não vamos expor, mas existem. Não viemos atrás de nada, não viemos culpar ninguém, mas também não é legal a gente sair de mentirosa da história".