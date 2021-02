Algumas bailarinas do Faustão foram desligadas na semana passada Reprodução

Por O Dia

Publicado 02/02/2021 07:56

Rio - Fausto Silva surpreendeu ao revelar sua intenção de deixar a apresentação do "Domingão do Faustão" em dezembro deste ano. Com o iminente fim da atração, algumas bailarinas começaram a ser dispensadas na semana passada. A informação é da revista "Quem". A assessoria da Globo confirmou o desligamento de algumas meninas, mas disse que a dispensa aconteceu por conta dos novos protocolos de segurança.

"Como amplamente divulgado, nos últimos meses, o Domingão do Faustão adotou novos protocolos de segurança, alinhados com os desafios atuais. Uma das mudanças foi a redução do corpo de balé no palco. Este novo formato será adotado permanentemente em 2021 no programa, que passa a contar com 20 bailarinas", diz o comunicado. O "Domingão do Faustão" contava com cerca 40 bailarinas.