Rio - Depois de cinco meses sendo gravado na casa do apresentador Fausto Silva, o " Domingão do Faustão " voltou aos estúdios neste final de semana. No retorno, duas mudanças chamaram atenção do público: as bailarinas -- apenas 15 -- usavam máscaras combinando com seu figurino; e havia também a presença de uma plateia virtual.

Galeria de Fotos Plateia virtual do 'Domingão do Faustão' Reprodução Domingão do Faustão voltou a ser gravado em estúdio; bailarinas surgiram usando máscaras combinando com o figurino Reprodução Faustão cita apresentadores da Record no 'Domingão' Reprodução Faustão chama atenção com tênis estiloso no 'Domingão' Reprodução Faustão Reprodução Faustão beija a mulher, Luciana Cardoso Reprodução Internet Faustão xinga funcionário ao vivo Reprodução / TV Globo Hebe Camargo, Faustão e Marília Gabriela Reprodução Internet Faustão Reprodução/TV Globo Faustão com os filhos: Lara, João Guilherme e o pequeno Rodrigo Reprodução/Instagram Faustão Reprodução Bailarinas do Faustão 2018 Carol Caminha/Gshow

O modelo de plateia virtual é o mesmo que já vem sendo usado no "Caldeirão do Huck", que conta com espectadores assistindo ao programa em suas casas. "Nós não teremos a presença de vocês, fazem muita falta, mas temos a galera que está em casa", disse Faustão.

O útlimo programa completamente gravado em estúdio foi ao ar no dia 15 de março. Depois desta data, foram exibidas algumas reprises com Fausto Silva fazendo as introduções e eventuais entrevistas por videoconferência, em casa.