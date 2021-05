Silvio Santos Reprodução/SBT

01/05/2021

Mesmo querendo voltar a gravar seu programa no SBT, Silvio Santos ainda não tem data de retorno. isso porque, mesmo vacinado, a família do apresentador prefere mantê-lo em casa enquanto a taxa de transmissão do coronavírus ainda for alta.

De acordo com informações do "NaTelinha", as filhas estão proibindo a volta do dono do Baú. Recentemente, Silvia Abravanel, de 50 anos, esteve internada e só recebeu alta após 11 dias no hospital.

Silvio Santos recebeu a segunda dose da vacina contra o coronavírus em março. Na época, o apresentador já declarava que pensava em voltar a trabalhar. "É possível que daqui um mês eu volte com o programa, mesmo sem auditório", disse em uma entrevista a Roger Turchetti, no YouTube.