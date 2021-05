Celso Portiolli Divulgação / SBT

Por iG

Publicado 15/05/2021 13:59 | Atualizado 15/05/2021 14:22

São Paulo - Celso Portiolli, apresentador do primeiro escalão do SBT, relembrou na quinta-feira quando foi colocado na geladeira por Silvio Santos, o que lhe deixou fora das telas por um bom tempo. "Lembro uma época em que fiquei mais de um ano fora do ar. Comentei com minha mulher que estava triste. Achava que não voltaria mais a fazer TV . Minha situação estava terrível. Achei que pudesse ser depressão e fui a um psiquiatra", disse ele em entrevista ao "Otalab".

Com ajuda médica, Portiolli conseguiu dar a volta por cima e, tempos depois, voltar à televisão. "Viajei por 30 dias e fui esquiar. Voltei e falei para o doutor que não sofreria mais pelo que os outros faziam por mim e sim pelo que eu fizesse de errado em algum momento. Tirou meu remédio e nunca mais fiquei mal. Foi um sofrimento grande, mas parei de sofrer", continuou ele.

Durante sua participação no programa, o apresentador falou ainda sobre a sua relação com Hebe Camargo e a pior bronca que já levou de Silvio Santos.