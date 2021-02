Cláudio Pessutti e Hebe Camargo Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 31/01/2021 17:57 | Atualizado 31/01/2021 18:03

Sobrinho e empresário de Hebe Camargo, Cláudio Pessutti morreu neste domingo (31), vítima de complicações da Covid-19. Ele estava há pouco mais de um mês internado na UTI do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, em tratamento contra a doença. Pessutti estava sedado e entubado, mas já não estava mais na ala de Covid.

Cláudio deu entrada com sintomas de Covid no Hospital Albert Einstein no dia 30 de novembro do ano passado. O empresário da apresentadora e sua mulher, Helena Caio, atualmente moravam na mansão de Hebe Camargo, em São Paulo. Ele quem cuidava de todo o acervo das roupas, sapatos e joias da saudosa comunicadora.