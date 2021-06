Juliette Freire - Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 03/06/2021 10:35 | Atualizado 03/06/2021 10:36

Rio - Acabou o mistério! Juliette é a mais nova integrante do time de talentos da Globo. A campeã do Big Brother Brasil 21 será embaixadora do Globoplay, protagonizando campanhas e promovendo a plataforma de streaming nas redes sociais, e também participará de novos projetos de conteúdo do próprio Globoplay e dos Canais Globo, que serão anunciados na semana que vem.