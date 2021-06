João Luiz, do 'BBB 21'. Reprodução do Instagram - Reprodução do Instagram

João Luiz, do 'BBB 21'. Reprodução do InstagramReprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 03/06/2021 14:26 | Atualizado 03/06/2021 14:26

Rio - Após o confinamento do "BBB21", João Luiz descobriu um lado indesejado da fama. O professor de geografia viajava de carro com o namorado, Igor Moreira, para São Paulo quando uma fã, em outro veículo, o reconheceu na Rodovia Presidente Dutra e tentou se aproximar para tirar uma foto. A história foi relatada por Igor em seu Twitter.

fotogaleria

Publicidade

"Eu e João estávamos voltando pra São Paulo de carro, e no meio da Dutra uma mulher reconheceu o João, abaixou o vidro, e a pessoa que tava dirigindo tentava ficar na mesma velocidade que eu pra tentar tirar foto do João. Na Dutra a 100 km/h", enfatizou. Igor ainda escreveu, em tom de alerta: "Meu recado é: não façam isso pelo amor de Deus".

Até o momento, João Luiz não se pronunciou sobre o caso. A assessoria de imprensa do ex-BBB foi procurada pelo DIA, mas ainda não houve resposta.

Publicidade