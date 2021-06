Lumena - Reprodução/Waldir Évora

LumenaReprodução/Waldir Évora

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 14:26 | Atualizado 02/06/2021 14:54

A ex-BBB Lumena Aleluia abriu o jogo sobre a sua orientação sexual e assumiu que mais ou menos há quatro anos descobriu ser homossexual. "Comecei a vivenciar minha liberdade e experiências de sexualidade entre os 26 e 27 anos, em um intercâmbio para estudar inglês na África do Sul. Lá, acabei me apaixonando por uma menina. Fiquei liberta. Conhecia poucas pessoas. Me autorizei a viver experiências mais libertárias. Fiquei com uma princesa. Voltei ao Brasil mais decidida sobre os meus desejos, com mais vontade de me relacionar com meninas que era algo que me privava. A minha mãe ficou conturbada, no começo", revela a baiana que há dois anos mantém um relacionamento com Fernanda Maia.

Em entrevista a revista Glamour, ela falou que a participação no 'Big Brother Brasil' foi um 'choque de realidade. "Sempre flertei com o entretenimento, só que nunca assumi um projeto grande. Não tinha nem Twitter quando me chamaram. Foi um ato de coragem. Costumo dizer que saí fortalecida em assumir meus BOs. Já estou escancarada para o Brasil. Já conhecem os meus BOs, principalmente os internos", contou e completou que não tinha uma estratégia de jogo. "Faltou um pouco essa parte. Me perdi. Também chegou um momento em que se naturaliza o reality. Pensa que só sua família está assistindo. Dei atenção às jogadas tardiamente. Várias questões ligados ao emocional, estávamos em um confinamento pandêmico antes... Acabei caindo em várias ciladas emocionais, dei pouco atenção".