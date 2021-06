Natália Nascimento - Divulgação

Sem conseguir mais ter contato com o marido, o empresário Hermann Naschbar, de 84 anos, desde que fez uma viagem para Dubai desde o início desde ano, Natália Nascimento sofre em saber que terá que passar sozinha o Dia dos Namorados, o primeiro depois de mais de 10 anos. "Vai ser difícil porque curtíamos a data. Ainda superei ficar longe do meu grande amor. Ele é o homem da minha vida. Sei que preciso conhecer outra pessoa, mas agora não consigo", diz a morena que ficou conhecida nas redes sociais como a Garota da Lancha.



Rainha de bateria da Lins Imperial já tinha revelado para a coluna que foi proibida de encontrar o marido pela família do empresário. Natália revelou que os parentes do companheiro de mais de uma década trocaram o número do telefone e apagaram os números dela da agenda de Hermann para que eles perdessem totalmente o contato. "Triste", diz a musa que aproveita para dar dicas às mulheres, que vão passar o Dia dos Namorados também sozinhas. "Se presenteie, permita também comer o que quiser nesta data e faça uma comida especial para você", aconselha.