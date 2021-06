Cantora Gabi Lma é convidada do 'Vem com a gente', da Band Rio - Divulgação

Cantora Gabi Lma é convidada do 'Vem com a gente', da Band Rio Divulgação

Por O Dia

Publicado 03/06/2021 12:41

A cantora sertaneja Gabi Lima é a convidada desta quinta-feira (3), programa 'Vem com a gente', da apresentadora Gardênia Cavalcanti, na Band TV. A artista contou um pouco mais sobre o movimento 'corpo positivo', deu dicas para as mulheres se empoderarem e se aceitarem com os seus próprios corpos, e ainda cantou e experimentou a comidinha do chef. O programa está incrível e vai ao ar hoje, às 14h.