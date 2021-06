Viviane Araújo e Adeilton Ribeiro e Viviane Araújo e Marcelo Grangeiro - Reprodução

Por O Dia

Publicado 03/06/2021 05:00

Viviane Araújo está inconformada de ter perdido a disputa para Paolla Oliveira no último domingo e ter caído direto para a repescagem da 'Super Dança dos Famosos'. A coluna soube que a vencedora da edição de 2015 do quadro mais famoso do Faustão começou a mexer os pauzinhos para trazer seu ex-parceiro, Marcelo Grangeiro, de volta, já que não sentiu muita firmeza em Adeilton Ribeiro.



Para os mais próximos, Vivi já avisou que não quer dançar com o rapaz e até deixou Granjeiro de sobreaviso. Só que a tarefa não vai ser tão fácil assim porque o ex-professor está com o nome riscado do caderninho da produção do Faustão. Sem saber o motivo por ter sido vetado, Granjeiro aguarda a resposta da equipe do programa.