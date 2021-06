Tatiana Nascimento - Reprodução

Tatiana NascimentoReprodução

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 16:52 | Atualizado 02/06/2021 16:57

A repórter Tatiana Nascimento não é mais funcionária da Globo. Depois de 26 anos na emissora, ela pediu demissão nesta terça-feira (1) e surpreendeu não só os colegas de redação como os diretores de jornalismo da casa. Tatiana chegou a se despedir dos companheiros mais próximos, mas deixou um email de despedida para todos, onde revelou seus planos: ela está de mudança para a Europa e negou ter propostas de outra empresa. "Estou saindo para um nova aventura fora do Brasil e hoje é o meu último dia de trabalho aqui no Rio (por enquanto... rs). Viajo de mudança para Portugal no final do mês que vem", escreveu.

Tatiana começou na Globo como repórter da EPTV, afiliada da rede em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, em 1995. No início do ano 2000, ela foi remanejada para o Rio. Entre 2007 e 2009, ela chegou a ser apresentadora do titular do RJTV, hoje chamado de RJ1. Nos últimos tempos, Tatiana se revezava entre as reportagens de rua e as bancadas dos telejornais da casa.