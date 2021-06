Leo Stronda - Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 05:00 | Atualizado 02/06/2021 14:47

O juiz Paolo Pellegrini Junior, do Juizado Especial Cível de Tupã, em São Paulo, determinou que o ex-Fazenda, Léo Stronda, deve entregar ao seguidor Breno Rangel Ramos todos os prêmios previstos em um sorteio realizado pelo também influenciador fitness.

No dia 10 de março de 2020, Léo Stronda teria realizado em seu Instagram um sorteio que contemplaria o vencedor com o valor de R$ 10 mil em prêmios, incluindo um iPhone 11 avaliado em R$ 4,6 mil, um ano de academia paga em torno de R$ 1,8 mil, além de cerca de R$ 1 mil em suplementos. Um Kit de roupas também estava incluído na lista de prêmios. Ocorre que Breno venceu a promoção, mas os prêmios prometidos não foram entregues em sua totalidade. Além do iPhone 11 não entregue, um ano de academia não foi quitado, e os R$ 1 mil em suplementos, houve apenas a entrega parcial no valor aproximado de R$ 100. Breno ainda relata que os produtos entregues estavam vencidos e apresentou provas.

Os produtos foram enviados em 10 de novembro de 2020 e o prazo de validade dos mesmos datavam março de 2020. Breno fez contato com o Léo Stronda durante todo esse período na tentativa amigável de receber os prêmios do sorteio, mas não obteve sucesso. O magistrado atendeu a um pedido de Breno e deferiu a tutela de urgência, porque aceitou como prova o vídeo que o seguidor de Stronda apresentou à Justiça, comprovando que ele foi o ganhador, e que os prêmios foram prometidos.

Em sua decisão, o juiz determinou que Léo Stronda entregasse o aparelho celular, os suplementos faltantes e as roupas em quinze dias úteis, a contar de sua citação e intimação da decisão. Em caso descumprimento, foi fixada uma multa diária em R$ 200, limitada a R$ 15 mil. Léo Stronda ainda não se manifestou sobre a decisão.