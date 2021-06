Dony De Nuccio Reprodução Instagram

Publicado 02/06/2021 05:00

Na noite do último sábado (29), estava prevista a gravação de um novo programa do SBT, o ’Te devo essa Brasil’, com Dony De Nuccio na apresentação. Mas as filmagens acabaram sendo canceladas após um maquiador testar positivo para o novo coronavírus. Com isso, outra gravação de domingo também precisou ser suspensa. Esta semana, no entanto, os trabalhos foram retomados normalmente. Ocorre que o maquiador, após positivar no teste do estúdio, foi encaminhado ao Hospital Albert Einstein, onde realizou o PCR (exame do cotonete), que confirmou o 'falso positivo'.