Mauricio Mattar e Sylvio Guerra Reprodução

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 05:00

Maurício Mattar ganhou o processo por danos materiais que movia contra uma ex-produtora desde 2019. O juiz Eduardo José da Silva, do 14º Juizado Cível de Jacarepaguá, condenou Luciana de Castro a ressarcir ao ator e cantor o valor aproximadamente de R$ 5 mil por apropriação indébita de R$ 3.800 de um cachê do um comercial feito por Maurício para uma seguradora de Belo Horizonte no mês de julho de 2018.

O advogado de Mattar, Sylvio Guerra comemorou mais uma vitória na Justiça, só que decidiu apelar sobre o pedido de danos morais no valor de R$ 36 mil, feito também na época, que o juiz agora não apreciou a solicitação de uma indenização.