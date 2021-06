Nathalia Batista Reprodução Instagram

Depois de Nicole Bahls foi a vez da apresentadora Nathalia Batista, da Band, confessar que também já caiu do ‘truque’ da planta falsa. Recentemente, Nicole revelou que passou alguns dias molhando uma planta que não crescia e nem mudava de forma, até que descobriu que muda plantada era de plástico. Com Nathalia a experiência foi parecida: “Não julgo. Já fiz o mesmo. Eu morava na China e tinha uma planta no apartamento. Eu regava, colocava na janela e depois de umas duas semanas fazendo isso descobri que era fake. Depois dessa fez eu sempre verifico pra não ser enganada de novo”, conta a apresentadora, aos risos.