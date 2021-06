Aron Piper é o novo feat de Kevinho e Jottape Divulgação

Publicado 02/06/2021 05:00

Kevinho e Jottape estão sorrindo de orelha a orelha com o novo trabalho que vem pela frente. Os dois receberam o astro Aron Piper, um dos protagonistas da série 'Elite', da Netflix, para gravar um feat com o rapaz aqui no Brasil. A música se chama 'Errada ela não tá'. "Tô muito contente com esse feat internacional pra minha carreira. Um feat com o Aron Piper, muito legal porque ele é um dos protagonistas da série 'Elite' e eu da série 'Sintonia'. Tô muito feliz com tudo isso. Acho que a galera vai se surpreender quando ver o estilo musical que o Aron vai estar cantando", diz Jottape.