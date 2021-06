Helga Nemeczyk e a turma do site ‘OscomediasTV’ Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 02:00

Helga Nemeczyk gravou uma participação especial na programa de humor para o site ‘OscomediasTV’. "A Helga foi um presente no set, ela se diverte e é uma mulher inteligente, que gosta muito do que faz! Foi um up para o nosso trabalho. Esse episódio 'O aniversário da Vovó Tartaruga' está hilário!. Imperdível", contou o diretor, roteirista e ator Eduardo Lassah. Além dele, participam da produção os atores Felippe Sanches, que é radialista também na Rádio Globo, e Cecília Albuquerque, premiada profissional de festivais de cinema.

No episódio, os atores se vestem de tartarugas para contar a história de uma divertida família, que se reúne para festejar o aniversário de 4.897 anos da matriarca. Tudo isso depois de longos meses de viagem até o local escolhido.