Andressa Urach Reprodução

Por O Dia

Publicado 01/06/2021 20:56 | Atualizado 01/06/2021 21:06

Andressa Urach não esconde de ninguém que está preparando uma noite bem quente para comemorar o Dia dos Namorados no próximo dia 12 e nada como unir o útil ao agradável, não é mesmo? A empresária, que voltou a trabalhar como modelo, virou garota-propaganda de um sex shop e mostrou alguns presentinhos já separados para usar com o marido Thiago Lopes na data especial. Entre os mimos, estão uma lingerie branca, calcinha fio dental, tabuleiro strip-tease, gel lubrificante e até um vibrador. Sim, minha gente. Andressa fez anúncio nas suas redes sociais de um brinquedinho erótico e chamou a atenção para as 12 vibrações diferentes, que promete orgasmo em poucos minutos. "Fica a dica para você se inspirar e apimentar a tua relação. Todo homem gosta de uma dama na sociedade e uma safadinha entre quarto paredes", escreveu na legenda do publipost. Andressa ainda postou vários vídeos nos stories falando do vibrador.

