Publicado 01/06/2021 15:07 | Atualizado 01/06/2021 15:08

Ex-marido de Joelma, o guitarrista Ximbinha foi às redes sociais, nesta terça-feira (1), para desmentir uma notícia sobre ele ter sido supostamente preso com armas de fogo em sua casa, em Belém do Pará. Ocorre que, na verdade, a prisão foi de um traficante apelidado como Chimbinha (com ch).

"Tô aqui pra mandar um abraço pra vocês e dizer que recebi bastante ligação agora de uma notícia que não tem nada a ver. Meu Deus do céu, que maldade. Mas é isso. Eu tô aqui, deitado na minha rede, tocando uma guitarra, compondo... Fiquei triste, mas uma notícia dessa dá até vontade de rir", esclareceu o músico.