Jéssica Costa, filha de Leonardo, acaba de tatuar um trecho na música do grupo One Republic ao lado da cicatriz que carrega no peito. A filha de Leonardo já operou o coração três vezes. "É a letra de uma música que eu amo. A música chama 'Counting Stars' do One Republic. A tradução ao pé da letra é: tudo que me mata me faz sentir viva", explicou a influencer.