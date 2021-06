Any Borges Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/06/2021 05:00

Any Borges é uma das mulheres confirmadas no elenco do reality 'A Ilha', da Record TV. Nascida em Brasília, ela se destacou em duas temporadas do 'De férias com o ex'. Para o reality aventureiro, Any se preparou fazendo treinos de funcional e musculação e promete seguir sua própria personalidade na competição: o lado competitivo de uma mulher forte, focada e determinada, mas com muita diversão e memes.



Em junho, enquanto estiver confinada no reality 'Ilha Record', Any se lançará como cantora. Os clipes já estão gravados e as músicas falam de empoderamento feminino. Solteira, Any Borges tem um filho de sete anos e já trabalhou como recepcionista e gerente de loja, até descobrir sua vocação como DJ, aos 22 anos. Atualmente, além da carreira de DJ, Any também é empresária e possui uma marca de biquini.