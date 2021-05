Carlinhos Maia e Whindersson Nunes Reprodução

Por O Dia

Publicado 31/05/2021 17:41

Youtuber e amigo Whindersson Nunes, Carlinhos Maia fez questão de deixar um recado emocionado para lamentar a morte do filho do ator e da estudante de Engenharia, Maria Lina Deggan nesta segunda-feira (31), após um parto prematuro. Maia relembrou o encontro dos dois há pouco mais de um mês e ressaltou a felicidade do companheiro da série 'Os Roni', do Multishow. "Conversamos por horas, rimos, nos ouvimos, rimos novamente, nos entendemos, o dia foi incrível, conheci sua casa, vi o quanto estava feliz, radiante e cheio de luz. Você é um homem muito bom, bom de verdade, na sua, com suas coisas, com sua verdade, me ensinou bastante, e ainda ensina. Te desejo sabedoria, conforto e muito mais amor, e que jamais perca a fé, e acredite, tudo é no tempo de Deus, sei que sabe disso! Um beijo em Maria e minha sincera oração para o anjo Miguel", escreveu na legenda da foto em que os dois aparecem juntos.

João Miguel, filho de Whindersson Nunes e Maria Lina, nasceu prematuro de 22 semanas no sábado, 29 de maio, e ficou internado na UTI. O tempo de uma gravidez normal varia de 37 a 42 semanas. "A assessoria de imprensa de Whindersson Nunes informa com tristeza o falecimento de seu filho, João Miguel, na madrugada desta segunda-feira (31). Fruto da união com Maria Lina, o bebê que nasceu de forma prematura, com 22 semanas, não resistiu. Contamos com a compreensão de todos em solidariedade à família", diz o comunicado, enviado à imprensa pela assessoria do casal.







