Pedro Scooby tatua Cintia Dicker de lingerie Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 31/05/2021 14:00 | Atualizado 31/05/2021 16:13

Pedro Scooby usou os stories do Instagram, na tarde desta segunda-feira (31), para compartilhar sua mais nova tatuagem. O surfista desenhou no braço uma foto de sua mulher, a modelo Cintia Dicker, só de lingerie. O resultado da arte ficou impecável.

'A sua alegria, sua leveza, sua elegância, a sua sensualidade eternizadas", escreveu o surfista ao compartilhar a tatuagem. Juntos desde outubro de 2019, quando assumiram o romance em pleno Rock in Rio, Pedro Scooby e Cintia Dicker atualmente moram em Portugal. O casal oficializou a união em cerimônia íntima que aconteceu no fim do ano passado. Scooby possui três filhos, frutos do casamento com a atriz e apresentadora Luana Piovani.