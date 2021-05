Lucas Viana Reprodução de Instagram

Publicado 31/05/2021 09:18 | Atualizado 31/05/2021 09:25

Na semana passada, esta coluna de apenas seis leitores noticiou, com exclusividade, que Lucas Viana e Sarah Andrade estavam se conhecendo melhor. Foi o bastante para que o ex-participante da 'Fazenda' começasse a receber ameaças de todos os tipos, inclusive de morte. Lucas fez um desabafo em seu Instagram e mostrou uma das mensagens que recebeu. Nela, uma pessoa diz: "Seu fdp, arrombado! Você acha que vai conseguir ter algum relacionamento com a Sarah? Nós 'sarolffo, 'sarete' e 'sarietes' vamos infernizar sua vida até você desistir. Acho melhor você entender de uma vez por todas, mimado!".

"Há dias tenho recebido mensagens desse nível pra pior, com ameaças de morte, calúnias e difamações, apenas por viver minha vida. Se reajo, sou infantil e mimado. Mas é impossível essas coisas não mexerem com a nossa saúde mental e não ativarem gatilhos imensos. Quando penso que uma pessoa fraca, se recebesse isso, poderia realmente tentar uma besteira contra a própria vida, me indigno demais", disse.

Lucas continuou: "Além de ser lamentável que as pessoas virem esses monstros atrás de uma tela de celular, perseguindo a qualquer um sem nenhuma empatia, por pura frustração pessoal, Até quando? Quantas vidas são perdidas por conta de perseguição virtual? É revoltante. O mundo está doente! Só peço que me esqueçam, me deixem em paz! Pelo amor de Deus!".