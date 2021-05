Bastidores de 'Barraco em Família' tem confusão real no set Divulgação

Por O Dia

Publicado 31/05/2021 05:00 | Atualizado 31/05/2021 07:28

A ficção se fundiu à realidade durante as gravações do filme 'Barraco em Família', protagonizado por Cacau Protásio. A produção ainda reúne em seu elenco nomes como Sandra de Sá, Jennifer Nascimento, Nany People, entre outros atores. As filmagens, que aconteciam em uma vila de verdade, em São Paulo, precisaram ser interrompidas por conta de uma confusão generalizada entre a vizinhança que mora no local. Ficou difícil até de identificar se o barraco estava ou não no roteiro do filme.



Tudo começou quando um dos moradores, um rapaz de 25 anos que já estava descontente com os vizinhos e já havia até se retirado do grupo do condomínio no WhatsApp, foi receber a visita de sua mãe e a matriarca não conseguiu entrar com o carro na vila por conta de todo o aparato das gravações que estava montado no local. E foi aí que o barraco saiu da ficção para a vida real. Primeiro, o mocinho chamou a polícia, que foi até o local, mas não deu em nada e os policiais até reclamaram dele.



Publicidade

No entanto, o caldo entornou depois do horário de almoço, quando o vizinho, ainda irritado com a situação, acionou a polícia novamente. Desta vez, todos ficaram curiosos com o que o rapaz teria relatado ao telefone para conseguir a proeza de fazer aparecerem várias viaturas e até camburão ao mesmo tempo na porta da vila. Não bastasse, o provedor do caos ainda invadiu o set de filmagem xingando todo mundo e mandando o povo ir tomar naquele lugar. Inclusive fez gestos feios bem de frente para as câmeras, a fim de deixar toda sua revolta bem registrada.



A partir daí a baixaria tomou conta do ambiente. Surgiram vizinhos se metendo, querendo bater no rapaz, rolou aquela discussão que saiu melhor até que o bafafá produzido pelo roteirista do próprio filme, e aí veio a melhor parte: a lavação de roupa suja. Foi um tal de trocas de acusações de gato na luz, de fazer construção ilegal, e sobrou até pra um vizinho que foi acusado de bater na mulher e nos filhos. Teve ainda os podres de anos atrás de alguns dos moradores que foram trazidos à tona novamente. A treta foi tanta que até uma das vizinhas passou mal com pressão alta.



Publicidade

Por fim, foi todo mundo levado para a delegacia, onde ficaram prestando depoimento por quase três horas, enquanto as gravações do longa continuaram. Neste fim de semana, as filmagens foram concluídas e os moradores da 'vila do barraco' ganharam flores da produção, afinal, quem precisa de laboratório para aprender fazer barraco quando a locação já vem pronta pra ensinar?